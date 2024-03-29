祖高域同伊帥合作6年終「分手」　今年開季令人失望

網壇世界「一哥」祖高域與合作了6年的教練伊凡尼西域已正式「分手」，這位塞爾維亞天王在個人社交平台官宣二人已終止合作，「但我們的友誼始終堅如磐石。」

在球員時代曾贏得溫布頓錦標的伊凡尼西域，是網壇名宿，昔日有克羅地亞「發球機器」之稱，而他自2018年起與祖高域的長期教練 Marian Vajda一起工作，直至2022年3月正式轉為祖高域的主教練，他亦協助祖高域奪得紀錄性的第24個大滿貫男單冠軍，然而踏入2024年的開季，祖高域的成績則令人失望。

祖高域在個人社交平台帖文：「我與Goran(伊之名字)幾天前已停止合作，我們在場上的化學作用有起有跌，但我們的友誼始終堅如磐石。」事實上，這位塞爾維亞球王今年的戰績麻麻，1月的澳網在4強出局，本月的印第安韋爾斯網賽第3圈不敵世界排名123位的拿迪，提早出局，繼而他決定退出邁亞密網賽，並表示要平衡「私人及職業的賽程」。

「我清楚記得邀請Goran加入我們團隊的那一刻，那是2018年，Marian和我正在尋求創新，為我們二人組帶來一些發球魔法。」祖高域表示：「事實上，我們不僅帶來了發球，還帶來很多歡笑、樂趣、年終排名第1、破紀錄的成就，以及自那時以來的12個大滿貫(和一些決賽)。容許我說是一場戲劇？」

伊凡尼西域被提名爭逐ATP 2023年最佳教練，並協助祖高域獲得四大滿貫的當中三個。祖高域早前表示要提早準備紅土賽季，而法國網球公開賽將於5月26日展開，這是「世一」下一個大滿貫目標。