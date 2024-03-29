沙比阿朗素決定留隊　利物浦轉斟葡國少帥

一直盛傳利物浦計劃聘請名宿沙比阿朗素回巢領軍，接替今夏離隊嘅主帥高普，但根據「轉會權威」記者羅曼諾(Fabrizio Romano)爆料，呢位42歲西班牙少帥將留效利華古遜多1季，等明夏觸發解約條款，再決定去向，紅軍惟有另尋新帥人選，士砵亭教練魯賓艾摩廉成為大熱門。

利物浦同拜仁慕尼黑都拉攏沙比阿朗素加盟，但拜仁前會長漢尼斯已率先承認，沙比仔成「仁」機會渺茫：「沙比阿朗素剛於利華古遜取得成功，唔會咁輕易離開，如果連續2、3季捧盃，反而比較大機會功成身退，離隊接受新挑戰。」

沙比阿朗素仲有2年合約在身，羅曼諾指佢可於明夏觸發解約條款，決定個人前途，意味佢起碼會再執教利華古遜多1季先至走人。因此，利物浦需要物色其他主帥接替高普，英國《每日郵報》指士砵亭教練魯賓艾摩廉係大熱人選，呢位39歲葡萄牙少帥已經有6年教波經驗，包括2020年開始執教士砵亭，領軍奪得2020/21年葡超冠軍，今季亦排緊榜首，教波功力備受認同。

另外，白禮頓領隊迪薩比都係利物浦考慮人選之一。