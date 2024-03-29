港欖星將姚錦成推出碗表　紀念大球場最後探戈

香港國際七人欖球賽下周五（5日）展開，港將華將球星姚錦成獲邀推出以欖球為主題的最後探戈陀飛輪腕表。姚錦成參與國際賽事逾七十次，在今年的國際七人欖球賽將是最後一次在香港大球場上演，而他再次代表港隊出戰，期望爭取表現留下回憶。

現正積極備賽中的姚錦成，在緊密的訓練中，亦專誠抽空為其首次參與設計的陀飛輪腕表進行宣傳照拍攝工作。當天，他分別以運動服及正裝兩個不同造型拍攝，展現不同風格的魅力。

對於是次推出陀飛輪腕表，姚錦成坦言受寵若驚，感謝品牌方的賞識，並把自己天馬行空的設計想法付諸實行。最後探戈陀飛輪腕表的鏤空表盤以一個直立的欖球為主軸，欖球的中心是香港大球場的球場外型，12時位置則是標誌性的龍門架「H架」，而時針亦同樣用上「H架」造型。姚錦成透露其設計概念：「由於今年是七人欖球賽最後一年於香港大球場舉辦，來年起將移師到啟德體育園，故今年是我於大球場上比賽的『最後探戈』，別具意義。」此外，他還於巧妙地把代表「盃」、「碟」、「碗」、「盾」四項賽事的圖案加在時間刻度上，象徵過去三十年於香港大球場上演的每個精彩時刻。

提到對於是次七人欖球賽的期望，他表示自己正積極備戰，每星期至少練習四天，做體能、球場訓練、戰術練習等。他續說：「因為我年齡上較大，所以我非常重視體能訓練。雖然體能難免會下降，但經驗可以搭夠。而且做運動員最重要是心態，要努力去爭取，發揮自己，不會被年齡阻礙。」而作為新手爸爸的他，坦言感謝太太的支持及幫助，太太悉心照顧兒子，讓他放心集中練習、爭取時間休息。

而「港產陀飛輪」萬希泉創辦人沈慧林則表示很高興能與香港欖球代表人物姚錦成合作推出陀飛輪，支持運動產業化。是次合作，除了希望透過腕表記載運動員堅毅的精神、紀錄香港大球場的歷史任務，同時亦希望帶來經濟及社會效益。