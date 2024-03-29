世一防中之戰 洛迪更勝賴斯？

洛迪卡斯簡迪(左)及迪格蘭賴斯(右)被譽為當今最強防守中場。(Getty Images)

周日(31日)晚英超曼城主場對阿仙奴，其中一大焦點係兩位當今最強防守中場洛迪卡斯簡迪、迪格蘭賴斯之戰，兩人表現可能直接影響今場勝負誰屬，英國傳媒比較呢兩位硬漢數據，洛迪卡斯簡迪稍佔上風。

首先講到兩人今季聯賽上陣次數，迪格蘭賴斯為阿仙奴披甲28場入6球，洛迪卡斯簡迪踢少3場，同樣有6球進帳，但洛迪有51次射門，比賴斯多11次。

另外，洛迪卡斯簡迪有2,428次成功傳球，遠遠拋離只有1,662次嘅迪格蘭賴斯，其中洛迪有1,516次喺對手半場成功傳球，亦多過賴斯嘅954次，相信同曼城採取傳控踢法有關。

成功扭過對手次數方面，洛迪卡斯簡迪以28次比14次大勝賴斯，可見呢位27歲西班牙國腳進攻上，更勝迪格蘭賴斯。

防守方面，兩人勢均力敵，洛迪卡斯簡迪有33次搶截成功，賴斯有34次，洛迪有44次爭頂成功，多過賴斯9次，至於賴斯有42次解圍，多過洛迪8次。

正所謂得中場、得天下，洛迪同賴斯今仗中場決鬥，可能就係決定勝負最關鍵因素。