港超聯　爭氣！香港U23再同深水埗鍊過

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「中銀人壽香港超級聯賽」周六（30日）假斧山道運動場爆發下游激鬥，由香港U23主場迎戰深水埗。兩軍今季交手各有輸贏，香港U23要力爭聯賽首勝，以擺脫9連敗頹勢；至於表現一度有起色的深水埗，則希望力爭重回勝軌。（on.cc東網周六下午3時直播；港台電視32晚上9時05分播映）

兩軍今季各項賽事4次交手互有勝負，包括香港U23在本月初「賽馬會菁英盃」以1比5大比數不敵深水埗。今次再相遇，主教練司徒文俊表示希望球員臨陣不要太過被動：「幾時都希望球隊表現可以有進步，我哋所有對手都有外援，所以肯定會困難重重，希望避免大比數落敗同時，都要踢得主動一啲。」吳文希近兩場都取得入球，惟「司徒Sir」指該名前鋒上場因傷退下火線，是役上陣成疑。

香港U23近期轉踢3中堅陣式，作為後衞之一的黎皚韜，表示適應不成問題：「我哋喺季前都有練過呢個陣式，只係需要熟習，唔算係重新去練。」他指出球隊可以更完整陣容面對深水埗：「上場波太多人傷病，人腳上唔算太完整，今個禮拜人腳會充裕番啲，希望減少上場出現嘅失誤。」

深水埗上場收起多位外援情況下，於「賽馬會菁英盃」吞東方5蛋，主教練陳浩然就預告今場一班主力將重返大軍名單。「陳Sir」認為月初大勝香港U23，對提升球隊信心有幫助，今場會先做好自己：「上場大家都冇排出最強陣容，我哋對香港U23踢法有一定當握，但點都係要做好自己先。」他補充謂有信心在聯賽取得較高排名。

上月加盟的日本中場小田倉康太（Kota），能操一口流利英文，他表示在適應新環境未有遇到太大挑戰。Kota強調對香港U23的比賽不易應付，希望球隊要先做好防守：「近兩場我哋失咗好多波，所以首要先爭取唔失波，再去諗進攻，球隊近況有起有落，希望呢場贏到，攞番啲信心。」

【兩隊預計正選陣容】

香港U23

門將：25.雲天樂

後衞：33.宏愷志 16.郭子堦 5.梁煒烽 28.黎皚韜 18.羅焯熙

中場：8.鄧筵霑 23.何瀧浩 14.鄭進泓

前鋒：10.林學曦 21.林智豐

深水埗

門將：1.梁興傑

後衞：20.波比 72.拿亞 14.宋柱浩 41.梁星耀

中場：24.顏卓彬 6.雲尼馬高域 22.小田倉康太

前鋒：77.張廣然 10.蘇沙 15.尼高拉斯