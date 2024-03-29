港超聯　「粉紅兵團」遇「藍鳥」好惡頂！

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「中銀人壽香港超級聯賽」周六（30日）重燃戰火，其中尾場由晉峰坐鎮青衣運動場迎戰傑志。「二哥」傑志賽前踢少一場，落後理文2分，今場只要贏波即可升上榜首，爭勝心毋容置疑，面對近況未如理想的「粉紅兵團」，隨時大開殺戒！（on.cc東網周六晚上6時按次收費直播）

晉峰今場除了袁世傑繼續養傷外，黃政德亦加入「十字軍」，兼有中堅金相佑累積5黃停賽；惟好消息是新加盟的日本中場柴田勇輝已完成註冊，有望上演地標戰。「粉紅兵團」聯賽經歷7連敗，總教練何信賢坦言面對勁旅傑志難言勝算，但強調會全力以赴：「傑志依家1分都唔可以失，一定強陣。就算幾個球員踢完香港隊，板凳深度都好足夠，希望我哋防守可以做好啲，減少失球數字。」

至於新晉港隊門將龐焯熙，承認從烏茲別克返港後有點疲倦，但仍會全力阻止「藍鳥」入波，力爭有分落袋：「睇吓可唔可以做到多啲撲救，無可否認傑志實力好勁，但點都會有犯錯嘅，足球場上乜嘢事都有機會發生吖嘛！」

傑志早前成功後上闖入「賽馬會菁英盃」4強，士氣大振，今場雖有費蘭度、明加索夫因傷缺陣，以及祖連奴累積5黃停賽，但羅梓駿、恩查和保羅有望復出，同時潘沛軒、陳俊樂兩位港隊成員已經歸隊。其中之前兩鬥烏茲別克皆踢足全場的「樂仔」，強調自己身體狀況不俗，盼能落場對球隊有所貢獻：「依家聯賽每一場都係決賽，因為嚟緊淨低嘅賽程都唔易踢，可以放過任何攞分嘅機會。」

後衞羅梓駿早前對深水埗弄傷眼部，需要養傷一段時間，更錯過了兩場世盃外賽事，他坦言感到可惜：「比賽意外整親踢唔到，每次香港隊嘅比賽，自己都好想去參與。」不過「羅梓」強調自己已無大礙，今場希望幫助球隊全取3分：「好番晒，落場都唔使戴裝備，同球隊一齊正常練習咗成個星期，期間就算頂頭槌、鬥Boom攞身位都冇事。全隊都好有決心去贏晉峰，嚟緊每一分對爭聯賽冠軍都好重要。」

【兩隊預計正選陣容】

晉峰

門將：1.龐焯熙

後衞：20.鄭璟昊 66.金賢昊 29.呂卓芹 99.文智星

中場：10.梅田小太郎 8.邵昀俊 15.柴田勇輝

前鋒：33.李倫權 17.何思哲 11.紀思昊

傑志

門將：1.王振鵬

後衞：2.羅梓駿 26.羅素 5.艾里奧 95.陳晉一

中場：10.基爾頓 4.查理史葛 17.米基爾

前鋒：27.迪美路夫 89.恩查 8.伊高沙托尼