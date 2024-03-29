全港跳繩賽水準提高　港將今夏挑戰世界注強心針

由中國香港跳繩體育聯會主辦的「全港跳繩錦標賽2024暨IRSO中國香港跳繩代表隊選拔賽」，周五（29日）在元朗體育會賽馬會大樓展開，聯會主席梁健璋樂見本屆吸引更多隊伍參加，整體運動員水平較去年更優勝，展望入選港隊的隊員在7月青年奧運會上為港爭光。

賽事一連兩日舉行，是日上午先進行的速度項目固然非常刺激，而隨後展開的花式賽，亦令現場觀眾大飽眼福。最終經過一番比拼後，去年12月於泰國國際跳繩錦標賽收穫3金2銀1銅的戚本熹，在16至17歲組別的四人同步花式賽（45至75秒），以及二人車輪花式賽（45至75秒）皆獲得金牌。另一焦點選手蘇泳而，亦在18歲或以上女子組的個人花式（45至75秒）及二人車輪花式賽（45至75秒）贏得金牌。

全日表現出色的戚本熹，賽後受訪時坦言要在四人同步花式賽贏得金牌，殊不容易：「這個項目很考驗隊員間的默契，而且我們今次設計動作時，嘗試加入力量元素，稍一不慎，便很難完成一整套動作。」港隊主力蘇泳而亦提到練習時非常辛苦：「首當其衝是要記住每套動作，並要不斷觀看影片了解不足，針對細節作改進，希望下次比賽可以減少失誤，交出更好發揮。」

是次賽事同時為港隊選拔賽，聯會主席梁健璋認為本屆參賽者整體發揮較上年理想：「我們在新冠疫情期間，流失不少精英運動員，因此看見仍留隊的運動員，經訓練後逐漸回復應有水準，甚至較去年有進步，使我更加欣慰。」

他又透露港隊7月會赴美國參加AAU青年奧運會，8月再轉戰泰國參加跳繩世錦賽和世界盃，有信心港隊能取得佳績：「例如蘇泳而一直維持高水平發揮，很多國際賽對手都視她為勁敵，加上接下來會有新隊員入選港隊，令人手更為充裕。」