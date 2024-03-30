【官宣】沙比阿朗素落實留隊　等做肥安接班人

利華古遜教練沙比阿朗素正式宣布留隊，粉碎關於佢今夏可能轉投利物浦或者拜仁慕尼黑嘅傳聞，據悉呢位西班牙少帥之所以冇興趣轉投利、拜，皆因目標係重返西甲執教皇馬，做安察洛堤接班人。

利華古遜周六(30日)晚德甲主場出戰賀芬咸前夕，沙比阿朗素公布留隊決定，佢話：「我喺日前國際賽期間，經過深思熟慮，並同會方進行咗友善會談，限期前通知佢哋，我會繼續執教，利華古遜係我嘅歸宿，仲有工作未完成，我要為球隊取得成功，協助球員成長，我要感謝董事局、球員、球迷對我嘅支持，留隊感覺非常美好。」呢位42歲西班牙名宿認為自己屬於年輕教練，資歷尚淺，留隊係最佳決定。

除咗利物浦、拜仁慕尼黑之外，皇馬亦有意搵沙比阿朗素回巢，佢對於返回祖國西班牙深感興趣，但由於皇馬已經同主帥安察洛堤續約，因此沙比選擇留效利華古遜，等將來做「肥安」接班人。根據「轉會權威」記者羅曼諾(Fabrizio Romano)爆料，沙比阿朗素明夏可觸發解約條款離隊，若然「肥安」明年帥位不保，佢可以立即頂上。