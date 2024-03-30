黃金寶「踩」入社區　落場接受「細蚊仔」挑戰

香港體壇傳奇黃金寶近年轉個身份，繼續推動單車運動，近日趁着一連四天的復活假期更親身「踩」入社區，他期望可以讓更多兒童、青少年，甚至是家長體驗「兩個轆」的樂趣。

黃金寶近日連同團隊走到愉景灣，將愉景北商場的廣場變身為賽道，讓大眾體驗平衡車，不單是小朋友玩得投入，甚至有家長也試玩，實行來個「親子比併」。近年黃金寶已走訪不同學校，向學生推廣單車運動及文化，而這次是他首次走入社區，讓不同層面的人士都有機會體驗，而首天活動反應踴躍，場面熱鬧，阿寶表示：「其實今次是個新嘗試，反應很好，想不到很多媽媽都會落場試玩，我覺得單車運動不只於強身健體，亦可以是一個很好的親子活動。」阿寶續稱：「任何運動都要由興趣開始，我希望藉此讓大家體驗單車的樂趣，最緊要玩得開心。」

同場也有電競單車的挑戰，曾被譽為「亞洲車神」的黃金寶，也可能會親身落場接受挑戰，阿寶表示：「電競單車不受場地所限，其實這個項目早已在世界發展，而香港很多學生及年青人也很喜歡，相信在港可有很大的發展潛力。」這個名為「黃金寶單車樂園」周五（29日）在愉景北商場展開，至周一（1日）結束，時間為上午10時30至下午6時30。