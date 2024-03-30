祖高爾：紐卡素主場氣勢不容忽視

今場的對決紐卡素和韋斯咸近況都相當一般，不約而同地最近5場比賽都只贏了2場。

從牌面上看，今場並不是甚麼大戰，但實際上這場比賽對於雙方的歐洲賽資格，都是至關重要。兩隊賽前僅相差4分，而紐卡素少賽1場，因此這場比賽可能會對今年英超聯賽的歐覇或歐協聯資格賽中起重要作用。

紐卡素本希望能重演上季出色的表現，但開季至今遭受太多的傷病，讓許多球迷對今季的進程感到失望。

不過一路走來，喜鵲也有一些明亮的火花，其中最大發現一定是安東尼哥頓。這個小男孩上年夏天轉投過來後，花了一段時間才在聖占士公園企穩陣腳，但今季已找到屬於自己的位置，也靠良好的狀態進入英格蘭歐國盃大名單的最後階段。另外，他的前場好拍檔阿歷山大伊沙克，也在國際賽期間保持健康狀態，讓領隊艾迪侯域鬆一口氣，除此以外，他還將很高興地歡迎捷比亞、哈維班尼斯和利夫拿文度的歸來，望靠他們將此前的聯賽兩連敗拋在身後。

另一邊廂，韋斯咸上仗作客絕殺愛華頓。和紐卡素一樣，他們也在努力爭取下季的歐洲賽入場券。

我認為領隊莫耶斯遭受了很多質疑，但如果能夠讓這支錘仔幫現時位處第7位，並進入歐覇8強，那是一個巨大成就。毋庸置疑他的球隊可能不是最令人賞心悅目的，但歸根究底成績才是最重要，這也是球迷最終會記住的東西，多於所謂的比賽風格。

儘管人們可能不同意莫耶斯的風格，但他還是成功地在其身邊掘到了兩顆寶石。查洛保雲默默耕耘，盧卡斯柏基達則有與別不同的風格。基於不同的原因，我兩位球員都喜歡，我確信目前僅僅比艾寧夏蘭特少4個入球的查洛保雲，百分之百會代表三獅參加今夏歐國盃，本周我有幸在溫布萊球場親身觀看了柏基達的比賽，我可以說他是球場上發揮最出色的球員。撇除英超頭5名的一些星級球員外，他可謂全英超數一數二最具級數的球員。

這將是一場勢均力敵的比賽，但我認為紐卡素今季出色的主場表現會讓他們佔上風。在目前的前5名球隊之外，他們的主場表現在最為出色，聖占士公園的球迷將期待這場比賽，以迎接傷愈復出的球員和他們的球隊在國際賽後的回歸，因此我估計紐卡素將會贏波。