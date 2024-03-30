港超聯 爭氣！香港U23再同深水埗鍊過
2024年03月30日 14:02
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「中銀人壽香港超級聯賽」周六（30日）早場賽事，香港U23坐鎮斧山道運動場，迎戰深水埗。香港U23有宋絃毅復任正選，何瀧浩與鄭進泓負責中場串聯，支援隊長林學曦攻堅；深水埗正選派出6位外援，包括馬高域兄弟，小田倉康太於中場派牌，鄧嘉出任箭頭，蘇沙先列後備。
香港U23正選：
25 雲天樂 [GK]
3 李樂謙
4 宋絃毅
5 梁煒烽
10 林學曦 [C]
14 鄭進泓
16 郭子堦
18 羅焯熙
21 林智豐
23 何瀧浩
33 宏愷志
深水埗正選：
1 梁興傑 [GK]
6 雲尼馬高域
8 艾雲馬高域
9 鄧子均
14 宋柱浩
15尼高拉斯
20 波比
22 小田倉康太
24 顏卓彬 [C]
72 拿亞
99 鄧嘉
香港U23後備：
44 袁逸朗 [GK]
8 鄧筵霑
9 何家智
11 吳文希
12 吳栢希
19 盧錦宏
26 馬阡皓
28 黎皚韜
31 余毅行
66 李卓軒
88 羅焌軒
深水埗後備：
28 戴廷匡 [GK]
31 李溢晉 [GK]
2 楊學敏
3 劉家城
10 蘇沙
11 黃靖揚
13 彭靖揚
16 張志昊
23 奧斯卡
41 梁星耀
77 張廣然
95 利焯楠
「中銀人壽香港超級聯賽」周六（30日）假斧山道運動場爆發下游激鬥，由香港U23主場迎戰深水埗。兩軍今季交手各有輸贏，香港U23要力爭聯賽首勝，以擺脫9連敗頹勢；至於表現一度有起色的深水埗，則希望力爭重回勝軌。（on.cc東網周六下午3時直播；港台電視32晚上9時05分播映）
兩軍今季各項賽事4次交手互有勝負，包括香港U23在本月初「賽馬會菁英盃」以1比5大比數不敵深水埗。今次再相遇，主教練司徒文俊表示希望球員臨陣不要太過被動：「幾時都希望球隊表現可以有進步，我哋所有對手都有外援，所以肯定會困難重重，希望避免大比數落敗同時，都要踢得主動一啲。」吳文希近兩場都取得入球，惟「司徒Sir」指該名前鋒上場因傷退下火線，是役上陣成疑。
香港U23近期轉踢3中堅陣式，作為後衞之一的黎皚韜，表示適應不成問題：「我哋喺季前都有練過呢個陣式，只係需要熟習，唔算係重新去練。」他指出球隊可以更完整陣容面對深水埗：「上場波太多人傷病，人腳上唔算太完整，今個禮拜人腳會充裕番啲，希望減少上場出現嘅失誤。」
深水埗上場收起多位外援情況下，於「賽馬會菁英盃」吞東方5蛋，主教練陳浩然就預告今場一班主力將重返大軍名單。「陳Sir」認為月初大勝香港U23，對提升球隊信心有幫助，今場會先做好自己：「上場大家都冇排出最強陣容，我哋對香港U23踢法有一定當握，但點都係要做好自己先。」他補充謂有信心在聯賽取得較高排名。
上月加盟的日本中場小田倉康太（Kota），能操一口流利英文，他表示在適應新環境未有遇到太大挑戰。Kota強調對香港U23的比賽不易應付，希望球隊要先做好防守：「近兩場我哋失咗好多波，所以首要先爭取唔失波，再去諗進攻，球隊近況有起有落，希望呢場贏到，攞番啲信心。」