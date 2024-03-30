港超聯　爭氣！香港U23再同深水埗鍊過

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「中銀人壽香港超級聯賽」周六（30日）早場賽事，香港U23坐鎮斧山道運動場，迎戰深水埗。香港U23有宋絃毅復任正選，何瀧浩與鄭進泓負責中場串聯，支援隊長林學曦攻堅；深水埗正選派出6位外援，包括馬高域兄弟，小田倉康太於中場派牌，鄧嘉出任箭頭，蘇沙先列後備。

香港U23正選：

25 雲天樂 [GK]

3 李樂謙

4 宋絃毅

5 梁煒烽

10 林學曦 [C]

14 鄭進泓

16 郭子堦

18 羅焯熙

21 林智豐

23 何瀧浩

33 宏愷志

深水埗正選：

1 梁興傑 [GK]

6 雲尼馬高域

8 艾雲馬高域

9 鄧子均

14 宋柱浩

15尼高拉斯

20 波比

22 小田倉康太

24 顏卓彬 [C]

72 拿亞

99 鄧嘉

香港U23後備：

44 袁逸朗 [GK]

8 鄧筵霑

9 何家智

11 吳文希

12 吳栢希

19 盧錦宏

26 馬阡皓

28 黎皚韜

31 余毅行

66 李卓軒

88 羅焌軒

深水埗後備：

28 戴廷匡 [GK]

31 李溢晉 [GK]

2 楊學敏

3 劉家城

10 蘇沙

11 黃靖揚

13 彭靖揚

16 張志昊

23 奧斯卡

41 梁星耀

77 張廣然

95 利焯楠

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（30日）假斧山道運動場爆發下游激鬥，由香港U23主場迎戰深水埗。兩軍今季交手各有輸贏，香港U23要力爭聯賽首勝，以擺脫9連敗頹勢；至於表現一度有起色的深水埗，則希望力爭重回勝軌。（on.cc東網周六下午3時直播；港台電視32晚上9時05分播映）

兩軍今季各項賽事4次交手互有勝負，包括香港U23在本月初「賽馬會菁英盃」以1比5大比數不敵深水埗。今次再相遇，主教練司徒文俊表示希望球員臨陣不要太過被動：「幾時都希望球隊表現可以有進步，我哋所有對手都有外援，所以肯定會困難重重，希望避免大比數落敗同時，都要踢得主動一啲。」吳文希近兩場都取得入球，惟「司徒Sir」指該名前鋒上場因傷退下火線，是役上陣成疑。

香港U23近期轉踢3中堅陣式，作為後衞之一的黎皚韜，表示適應不成問題：「我哋喺季前都有練過呢個陣式，只係需要熟習，唔算係重新去練。」他指出球隊可以更完整陣容面對深水埗：「上場波太多人傷病，人腳上唔算太完整，今個禮拜人腳會充裕番啲，希望減少上場出現嘅失誤。」

深水埗上場收起多位外援情況下，於「賽馬會菁英盃」吞東方5蛋，主教練陳浩然就預告今場一班主力將重返大軍名單。「陳Sir」認為月初大勝香港U23，對提升球隊信心有幫助，今場會先做好自己：「上場大家都冇排出最強陣容，我哋對香港U23踢法有一定當握，但點都係要做好自己先。」他補充謂有信心在聯賽取得較高排名。

上月加盟的日本中場小田倉康太（Kota），能操一口流利英文，他表示在適應新環境未有遇到太大挑戰。Kota強調對香港U23的比賽不易應付，希望球隊要先做好防守：「近兩場我哋失咗好多波，所以首要先爭取唔失波，再去諗進攻，球隊近況有起有落，希望呢場贏到，攞番啲信心。」