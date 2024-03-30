紐卡素「意國化」　想請馬甸尼做總監

英超新豪門紐卡素今季成績大倒退，加上總監艾舒禾夫被曼聯挖掘，好可能今夏離隊，急需要物色新人選出任呢個重要職位，根據英國《太陽報》爆料，「喜鵲」計劃聘請AC米蘭名宿馬甸尼加盟主持大局。

馬甸尼唔止球員時代獲得輝煌成就，擔任管理層亦非常出色，佢2018年開始擔任AC米蘭總監，成功重建球隊，A米由當時淪為中游球隊，到奪得2021/22年意甲冠軍，馬甸尼居功厥偉。呢位55歲傳奇左後衞上年6月因為同A米大股東美國財團RedBird Capital Partners就營運方針出現嚴分歧被解僱，紐卡素睇中馬甸尼嘅超卓領導能力，認為佢有能力將A米成功模式複製到「喜鵲」。

值得一提，紐卡素上年7月豪花5,500萬鎊(約5.4億港元)轉會費向AC米蘭收購中場辛度東拿利，依家想請埋馬甸尼做總監，似乎有意將球隊「意國化」。可惜辛度東拿利因為違規賭波，上年10月底被判罰停賽10個月，近日又英格蘭足總控告，加盟紐卡素後，仍有參與賭波，面臨停賽加刑。

除咗馬甸尼之外，曾經效力紐卡素嘅中場維亞拿都係新總監人選，呢位41歲前葡萄牙國腳現時擔任士砵亭總監。