謝倫賓遜轟61分都冇用　馬刺超級狀元更厲害

NBA馬刺主場對紐約人一戰，周五（29日）迎來紀錄之夜，儘管謝倫賓遜(Jalen Brunson)轟出61分，但紐約人仍難抗擁有超級狀元雲班耶馬（Victor Wembanyama）的馬刺，這位法國中鋒更為球隊攻入史詩級的成績單，協助馬刺加時以130比126驚險取得3連勝。

紐約人在開賽處於挨打局面，更一度在第二節落後21分之多，然而晉入下半場謝倫賓遜「瞓醒」，在第三節開始爆發，並為球隊在全場追至121平手，要加時爭逐。謝倫賓遜今仗47投25中攻入生涯新高的61分，同時也是紐約人隊史的一個紀錄，繼傳奇球星班納京治的60分及「甜瓜」安東尼的62分之後，第3位做到單場60+的球員。

不過，對方的超級狀元雲班耶馬表現同樣精彩，今仗個人獨取40分及20個籃板，協助馬刺加時擊敗紐約人，而這位身高2米24的20歲小子成為NBA史上首位能單場攻入35分20籃板5助攻，及投入3個3分球的新秀，是繼「巨無霸」奧尼爾之後，史上第二位單場做出40＋20的新秀。奧尼爾曾於1993年2月16日以新秀身份，轟入46分及摘下21個籃板的紀錄。