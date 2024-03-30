港超聯　深水埗3比1擊敗香港U23

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（30日）早場賽事，香港U23坐鎮斧山道運動場，迎戰深水埗。結果深水埗憑艾雲馬高域、宋柱浩及宏愷志自擺烏龍，以3比1擊敗靠林學曦扳回一城的香港U23。

香港U23有宋絃毅復任正選，何瀧浩與鄭進泓負責中場串聯，支援隊長林學曦攻堅；深水埗正選派出6位外援，包括馬高域兄弟，小田倉康太於中場派牌，鄧嘉出任箭頭，蘇沙先列後備。

深水埗開局攻勢較多，先有艾雲馬高域推順一射，被雲天樂沒收。19分鐘，雲尼馬高域高波斬入禁區，鄧嘉尾柱一頂中楣彈落白界線，還有艾雲馬高域加一頭建功，為深水埗先開紀錄。33分鐘，小田倉康太開出角球，宏愷志誤將皮球頂入自家大門，深水埗憑對手這球烏龍球，拉開比數。

換邊後，戰況一度陷入膠着，60分鐘，後備入替的蘇沙窩利一射抽高。3分鐘後，林智豐夠勤力逼到球權再傳中，林學曦接應門前射入，為香港U23追至較接近比數。75分鐘，鄧子均禁區內犯手球，球證看過VAR後指向12碼點，不過操刀的林學曦射中門楣宴客。81分鐘，小田倉康太開出罰球，拿亞頭槌二傳，造就宋柱浩門前建功。最終深水埗鎖定3比1勝局，取得今季聯賽第2勝。