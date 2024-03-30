港超聯　「粉紅兵團」遇「藍鳥」好惡頂！

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「中銀人壽香港超級聯賽」周六（30日）尾場，由晉峰坐鎮青衣運動場迎戰傑志。「粉紅兵團」門將起用陳嘉昊，金賢昊、文智星和許澤崴組成後防，柴田勇輝上演地標戰，與梅田小太郎、李倫權負責攻堅。「藍鳥」今場正選盡遣6名外援，查理史葛、米基爾及基爾頓鎮守中場，前線三叉戟為迪美路夫、伊高沙托尼及傷愈復出的恩查。

晉峰正選：

42 陳嘉昊 [GK]

8 邵昀俊

10 梅田小太郎

13 許澤崴

15 柴田勇輝

18 曾俊軒

20 鄭璟昊 [C]

29 呂卓芹

33 李倫權

66 金賢昊

99 文智星

傑志正選：

1 王振鵬 [GK]

2 羅梓駿

4 查理史葛

5艾里奧 [C]

8 伊高沙托尼

10 基爾頓

17 米基爾

26 羅素

27 迪美路夫

89 恩查

95 陳晉一

晉峰後備：

1 龐焯熙 [GK]

86 麥梓軒 [GK]

4 李呈

5 楊憲樂

7 黃政德

11 紀思昊

16 張青雲

17 何思哲

19 林樂賢

24 林浩軒

37 徐竟柔

80 奧廸加

傑志後備：

91石皓心 [GK]

15 羅拔圖

16 陳俊樂

28 鄭展龍

32 袁振謙

70 楊焯鈞

74 甘智健

90 祖連奴

96 馬斐

99 潘沛軒

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（30日）重燃戰火，其中尾場由晉峰坐鎮青衣運動場迎戰傑志。「二哥」傑志賽前踢少一場，落後理文2分，今場只要贏波即可升上榜首，爭勝心毋容置疑，面對近況未如理想的「粉紅兵團」，隨時大開殺戒！（on.cc東網周六晚上6時按次收費直播）

晉峰今場除了袁世傑繼續養傷外，黃政德亦加入「十字軍」，兼有中堅金相佑累積5黃停賽；惟好消息是新加盟的日本中場柴田勇輝已完成註冊，有望上演地標戰。「粉紅兵團」聯賽經歷7連敗，總教練何信賢坦言面對勁旅傑志難言勝算，但強調會全力以赴：「傑志依家1分都唔可以失，一定強陣。就算幾個球員踢完香港隊，板凳深度都好足夠，希望我哋防守可以做好啲，減少失球數字。」

至於新晉港隊門將龐焯熙，承認從烏茲別克返港後有點疲倦，但仍會全力阻止「藍鳥」入波，力爭有分落袋：「睇吓可唔可以做到多啲撲救，無可否認傑志實力好勁，但點都會有犯錯嘅，足球場上乜嘢事都有機會發生吖嘛！」

傑志早前成功後上闖入「賽馬會菁英盃」4強，士氣大振，今場雖有費蘭度、明加索夫因傷缺陣，以及祖連奴累積5黃停賽，但羅梓駿、恩查和保羅有望復出，同時潘沛軒、陳俊樂兩位港隊成員已經歸隊。其中之前兩鬥烏茲別克皆踢足全場的「樂仔」，強調自己身體狀況不俗，盼能落場對球隊有所貢獻：「依家聯賽每一場都係決賽，因為嚟緊淨低嘅賽程都唔易踢，可以放過任何攞分嘅機會。」

後衞羅梓駿早前對深水埗弄傷眼部，需要養傷一段時間，更錯過了兩場世盃外賽事，他坦言感到可惜：「比賽意外整親踢唔到，每次香港隊嘅比賽，自己都好想去參與。」不過「羅梓」強調自己已無大礙，今場希望幫助球隊全取3分：「好番晒，落場都唔使戴裝備，同球隊一齊正常練習咗成個星期，期間就算頂頭槌、鬥Boom攞身位都冇事。全隊都好有決心去贏晉峰，嚟緊每一分對爭聯賽冠軍都好重要。」