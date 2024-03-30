港超聯　望領深水埗挑戰中游　梁興傑：應該踢得更好

深水埗於周六（30日）「中銀人壽香港超級聯賽」作客斧山道運動場，以3比1擊敗香港U23，為球隊把關的梁興傑（09），幫助球隊取得今季聯賽第2勝。賽後「09」承認今場戰況非常接近，認為以現時球隊實力，應該踢得更為主導，但有信心球隊在聯賽積分能夠突破雙位數。

深水埗在兩球領先情況下，下半場一度失守，其後更被對手香港U23博到12碼，負責操刀的林學曦，正是梁興傑昔日在流浪的舊隊友，結果前者一射中楣彈出，再被「09」用腳解圍，化解今次危機。「可能我哋太熟了，佢想射中間，點知攞得太盡。」與「學曦」的這次交鋒能夠笑到最後，「09」賽後也說起當時情況。最終深水埗以3比1取勝，但「09」認為戰況非常緊湊：「我哋贏緊2比0嘅時候可能有啲鬆懈，畀人追番1球，好彩之後12碼唔入，同埋再入到3比1，我覺得球隊應該踢得再好啲，始終我哋有外援，對面全部都係青年球員，表現上唔可以只係同對手咬住。」

「09」透露季中選擇轉投深水埗，很大原因是被球隊在「高級組銀牌」8強戰的表現所打動：「之前踢流浪喺銀牌面對深水埗，落後3球下法定時間追和，去到加時先輸，我覺得佢哋（深水埗）唔應該係包尾，係可以再做好啲。」他仍對深水埗充滿信心，相信球隊能夠在聯賽更上一層樓：「希望排名再上啲，攞到雙位數積分，挑戰中游幾隊。」