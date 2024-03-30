復活節踩油！曼聯乘勇打爆賓福特

復活節假期英超有好戲碼，曼聯作客賓福特。「紅魔鬼」上場加時絕殺宿敵利物浦打入英足盃4強，士氣大振，返到聯賽將踩油搶分爭前4，對住近況疲弱嘅賓福特唔會手軟，作客都會全力搶攻，雙方近5次交手曼聯獲4勝1負，往績有保證，客勝屬信心之選。（Now 621及611周日凌晨4時直播）

曼聯現時排第6，落後第4位但踢多1場嘅阿士東維拉9分，唔係冇得追，關鍵係自己要爭氣贏波，尤其係對榜下游球隊，全取3分係基本任務。睇番曼聯今年初開始反彈，英足盃殺入4強，聯賽亦一度錄得4連勝，就算曼市打吡輸畀曼城，球隊都冇被打沉，近兩場連贏愛華頓同利物浦，近況信得過。

丹麥前鋒海倫近期傷愈復出，「紅魔鬼」陣容回復完整，阿歷真度加拿祖同拉舒福特可以踢番最擅長嘅翼鋒位置，配合攻中般奴費南迪斯，呢個組合係入波保證，新星馬恩奧國際賽期間入選英格蘭大軍並完成處子戰，對比利時一仗仲做埋MVP，相信今場會有進步演出，對利物浦攻入絕殺球嘅小將阿密特迪亞路並非常規主力，停賽對球隊影響不大。

另邊廂，賓福特暫時僅領先排喺尾3嘅諾定咸森林5分，有一定護級壓力，其實若非諾定咸森林同愛華頓因為財務違規而被扣分，「蜜蜂兵團」現時嘅處境會更危險。不過最弊係球隊狀態正陷於低谷，近6場錄得1和5負，特別係上場以1比2輸畀護級對手般尼，輸咗呢場最唔應該輸嘅比賽，球隊整體表現令人失望，士氣更受到重挫，相信短期內難望反彈，加上利古朗今仗停賽無緣踢倒戈戰，對住勢旺嘅「紅魔鬼」，想唔輸都難。

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