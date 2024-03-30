港超聯　傑志大勝晉峰上榜首

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（30日）重燃戰火，其中尾場由晉峰坐鎮青衣運動場迎戰傑志。「藍鳥」憑迪美路夫、基爾頓、羅素，以及查理史葛各建一功，順利贏4比1，兼以1分優勢壓過理文，升上榜首。

「粉紅兵團」門將起用陳嘉昊，金賢昊、文智星和許澤崴組成後防，柴田勇輝上演地標戰，與李倫權負責攻堅。「藍鳥」今場正選亦盡遣6名外援，查理史葛、米基爾及基爾頓鎮守中場，前線三叉戟為迪美路夫、伊高沙托尼及傷愈復出的恩查。

傑志甫開賽已經反客為主，先有恩查禁區內勁射，被陳嘉昊撲出。5分鐘率先打開紀錄，羅梓駿右路傳中，迪美路夫前柱頂入。「藍鳥」之後繼續控制大局，17分鐘伊高沙托尼交出直線，基爾頓輕鬆射成2比0。5分鐘後晉峰再失多球，伊高沙托尼開出角球，恩查射中柱，羅素門前混戰補中得手。晉峰28分鐘憑李倫權突破越位後抽入，半場落後1比3。

易邊後晉峰換入李呈加強活力，54分鐘柴田勇輝前場搶截成功，推順後僅僅射斜。「藍鳥」見勢色不對，亦一口氣換入陳俊樂、潘沛軒，64分鐘羅梓駿傳中，迪美路夫頭槌被陳嘉昊橫身接實。比賽尾段，傑志再有查理史葛遠射埋齋，最終以4比1輕取晉峰。