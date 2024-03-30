港超聯　為傑志上陣200場　艾里奧：想踢到250

傑志周六（30日）作客青衣運動場出戰「中銀人壽香港超級聯賽」，最終以4比1輕取晉峰。值得一提，今場更是後衞艾里奧（Helio），為傑志上陣的第200場賽事，賽後他表示十分開心，又笑言希望為「藍鳥」再踢多50場！

艾里奧2014年加盟傑志後，隨即成為球隊主力，今場更屬他第200次代表「藍鳥」上陣，成為繼盧均宜、王振鵬、林嘉緯、黃洋和丹尼後，第6位球員達到這項里程碑。賽後踢足全場的Helio，獲球迷、隊友熱烈祝賀，接受訪問時他亦難掩興奮之情：「好開心，因為唔係好多球員可以做到。我都唔知仲可以踢多幾耐，但暫時身體狀況唔錯，我諗仲可以踢多一年，希望踢到250場！同埋都想踢多啲港隊比賽，至少去到40場。」

Helio今年已經38歲，但表現仍然相當穩健，他亦不忘向球迷分享道其「養生秘訣」：「當你年紀漸大，雖然力量仲保持到，但速度真係慢咗，所以訓練一定要比後生仔更加勤力。我每次練波都會早啲到，同喺健身室操練多啲。」「藍鳥」擊敗晉峰後暫時升上榜首，Helio指球季已經進入白熱化階段，餘下7場目標全部取勝。