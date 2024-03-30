港超聯　「黃黑軍團」揮軍港會地獄球場

香港足球會足球場周日（31日）上演「中銀人壽香港超級聯賽」，港會主場擺下擂台迎戰理文。港會有多名主力缺陣，陣型縮後在所難免，且看「黃黑軍團」肆意狂攻下，能否撕破主隊密集防守。（周日下午4時30分開賽）

港會今場陣容可謂天殘地缺，菲杜化、費查、莊文歷、泰亞高及溫俊等主力，因傷停等不同原因缺陣，使主教練東尼咸美頓（Tony）非常頭痛：「本身對住理文已經預咗好難踢，點知呢場仲有咁多主力踢唔到，焗住要派啲平時少踢啲嘅人落場，形勢好唔樂觀。」Tony續稱，雖然理文各項賽事錄得兩場不勝，但整體實力明顯優勝，加上對方有爭冠壓力下一定強攻，呼籲球員盡力為對方製造麻煩。

「黃黑軍團」各項賽事近兩仗不勝，包括上場聯賽賽和東方，急需一場勝仗重振士氣。主教練曾昭達承認在仿真草球場比賽，難免會影響球隊發揮，但強調不會用場地因素為藉口：「任何嘢都唔會阻到球隊爭勝決心，希望做到主動嘅一方，想收復失地，就要盡力做好自己先。」安尼亞、胡晉銘及徐宏傑等一眾主力踢完國際賽都已歸隊，其中艾華頓接受治療後已復操，此外保利臣及保連奴都齊齊坐完波監，今場可以候命。