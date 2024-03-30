葉姵延宣布掛拍：「秉持黑妹精神培育下一代」

以韌力十足、爛打拚搏為標誌的香港羽壇一代領軍人物「黑妹」葉姵延掛拍！曾3次征戰奧運會的她，周六（30日）向外宣布結束19年充滿高低起伏的球員生涯，但這個決定並不是羽毛球路途的句號，皆因在往後的日子她仍會致力教導羽毛球，培育下一代。

「黑妹」在社交媒體上寫道：「親愛的大家，我要告訴你們一個消息，黑妹正式退役了。回想我剛開始踏入這個運動員世界時，好多人都覺得我只有17歲，還有很多年可以繼續打，但轉眼間已過了19年，時間過得真是太快了⋯終於到了這一天。」

天賦過人的葉姵延於中學時期已加入體院接受訓練，為了追夢她更輟學，以便全情投入羽毛球的世界，歷年南征北討、屢創佳績，包括贏得多哈及廣州亞運一銀一銅、2009年東亞運金牌等單打獎項；2006年多哈亞運是「黑妹」運動生涯首個高峰，在女單8強爆冷局擊敗奧運冠軍中國名將張寧，4強再淘汰南韓對手黃慧淵，跟師姐王晨包辨決賽席位，開創香港羽壇歷史新一頁。

而這位奧運「三朝元老」亦在賽場寫下一幕幕激情畫面，包括倫敦奧運殺入8強，僅負最終冠軍中國的李雪芮，但已寫下港隊歷來在奧運最佳成績。「回顧我的運動員生涯，經歷了許多起伏，跌倒後重新站起來，為香港創造了歷史，取得了不少成績。這些經歷真的不容易，對我人生來說是非常重要的一課。」

世界排名最高升至第8位的「黑妹」，特別感激每位幫過她的教練、隊友及朋友，「我會繼續秉持黑妹精神，以及運動員的熱情和堅持，去教導羽毛球並培育下一代。同時，我也將面對各種新的挑戰和嘗試。」不少友人網民留言祝福葉姵延，亦多謝她的啟發及付出，希望她在人生中下半場繼續精彩。