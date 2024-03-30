港超聯　均業北區火併大埔

【東網按次收費直播】

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（31日）假北區運動場上演「新界打吡」，均業北區主場鬥大埔。北區上場賽和冠忠南區，展現出頑強鬥志，超過兩個月後再於地頭出擊，北區當然希望再踢爭氣波；休息近1個月的大埔，有主力前鋒盧卡斯停賽，且看「綠戰士」能否找到破門妙法。（on.cc東網周日下午3時按次收費直播）

均業北區上場聯賽領先兩球下，最終卻被南區逼和，痛失兩分。今場再遇另一實力份子大埔，主教練梁志榮希望球隊有所改善，並表示會繼續以搶分為目標：「全隊上下都想令佢哋失分，但真係要睇大家臨場發揮。我都提醒咗班球員，如果有機會領先，防守要再集中啲，同埋增加控球在腳時間。」不過北區今場人腳不整，上場領紅的韋法頓，連同累積5黃的馬圖斯，同樣只能作壁上觀，惟新晉港腳林樂勤已經歸隊。

上場復任正選兼攻入一球的羅港威，則稱自己剛傷愈，狀態並未十足，表現僅屬中規中矩。「港威」續指上場未能全取3分的確可惜，但認為球隊整體發揮不俗，相信今場有力與大埔周旋：「上場我哋進攻，已經回復季初簡單直接嘅踢法，製造咗唔少攻勢，只係把握唔到。但證明只要我哋保持鬥志，拼搏到最後一分鐘，係有能力威脅聯賽前列球隊。」

大埔上場以1比0擊敗東方後，有近1個月時間休整，主教練李志堅透露球隊期間曾與甲組球隊拍跳，以保持狀態。上月兩軍交手，大埔曾以5比0大勝均業北區，「堅Sir」指出當時對手有球員領紅，才導致出現大比數分差，認為比數未能反應對手真正實力。對於今場有主力前鋒盧卡斯停賽，「堅Sir」表示：「未有盧卡斯之前，我哋係贏得好辛苦，今場惟有試下用第2個方法。」

李家豪有機會與林樂勤正面交手，他指出要小心提防這位新晉大港腳：「佢踢法好多變化，技術好好又跑得快，可以落底之餘，遠射都需要提防。」在缺少射手盧卡斯情況下，李家豪就表示唯有靠死球戰術發圍：「始終我哋高大球員比較多，睇下會唔會攞到着數。」

【兩隊預計正選陣容】

均業北區

門將：1.林駿杰

後衞：2.張俊軒 3.柏度 6.葉卓文 5.卡爾特納 94.韋健豪

中場：11.肯迪 8.伊泰路 10.羅曉聰

前鋒：9.羅港威 27.林樂勤

大埔

門將：94.謝家榮

後衞：26.李家豪 33.加比爾 14.馬高斯山度士 99.鄭子森

中場：16.陳肇鈞 6.羅振庭 4.馮冠鳴

前鋒：7.馬卡雷拿 13.卡朗 70.比迪高