入球騷！紐卡素激贏韋斯咸

英超周六晚(30日)復活節早場，紐卡素主場4比3激贏韋斯咸。「喜鵲」傷兵問題嚴重，幸好有阿歷山大伊沙克12碼起孖，同埋臨尾哈維班尼斯扳平再入絕殺球，「夫添」嘅韋斯咸雖然一度反超前3比1，但最終都輸3比4，相當戲劇性。

紐卡素開賽6分鐘就獲判12碼，阿歷山大伊沙克主射破網領先1比0，不過之後有隊長中堅拿修斯傷出，後防出現漏洞，導致連番失守陷於劣勢。

「錘仔」韋斯咸人腳完整，就算先失波都冇有怕，21分鐘憑米查利安東尼奧單刀追和，完半場超長補時10分鐘再由古達斯建功，半場反超前2比1，再喺下半場3分鐘由查洛保雲整多粒，韋斯咸贏到3比1，贏波在望。

不過紐卡素絕境下未放棄，換入哈維班尼斯，韋斯咸又換入「敗家仔」加雲菲臘斯，兩個調動一來一回，紐卡素絕處逢生，77分鐘加雲菲臘斯輸12碼，阿歷山大伊沙克操刀追成2比3，再喺83分鐘哈維班尼斯為球隊追和3比3平手，令全場沸騰。

戰至90分鐘，哈維班尼斯禁區頂射入世界波，紐卡素反超4比3，其後安東尼哥頓領紅被逐，紐卡素10人應戰之下守到尾，最終險勝韋斯咸，全取3分。