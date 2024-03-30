祖高爾：曼城死球戰術絕不遜於阿仙奴

本周的英超比賽將以一場神獸級別的對決來完結，皆因曼城對阿仙奴，將會是今季目前排名前3的球隊最後一次在聯賽中交鋒。

兩支處於出色狀態的球隊，可能皆不想剛過去的國際賽日到來。曼城落後阿仙奴1分，不過1場勝利足以讓他們反先這支北倫敦球隊。然而，雖然此前對阿仙奴取得了8連勝，但最近兩次交手時對手都是笑到最後的一方，所以阿仙奴進入這場比賽時將會充滿信心，認為他們可以完成任務。儘管最近兩場不順，但曼城在上季末就是在類似的時間遇上兵工廠並取得勝利，足以讓他們反壓對方贏得聯賽冠軍。

奇雲迪布尼在去季的天王山之戰梅開二度，成為阿仙奴的眼中釘，他們絕不希望他能及時復出，皆因在對阿仙奴的比賽中，迪布尼取得了職業生涯面對單一球隊最多的勝利和入球。

儘管如此，迪布尼並不是雙方唯一的傷病擔憂，兩隊有許多球員沒有參加剛過去的國際賽或臨時退隊及傷出，包括艾達臣摩拉斯、布卡約沙卡、史東斯、基亞利殊、基爾獲加、加比爾馬天尼利、文路爾艾簡治及加比爾馬加希斯等，這個周末他們能否復出也是未知之數。

迪格蘭賴斯是少有連續兩場國際賽比賽中都有出場的球員之一，我很高興看到他在這次國際賽中擔任英格蘭國家隊隊長，這是他在阿仙奴出色的表現而應得的。他在4後衞防守的陣式上發揮關鍵作用，而且他為阿仙奴處理死球的能力也很重要，這可能也是這場比賽的關鍵，事關現代的足球比賽已經發生了很大的變化，死球戰術處理的重要性變得愈來愈高。

兩隊踢出了令人驚嘆的娛樂性足球，但同時兩支球會在今季都獲得最多死球的機會（曼城第1，阿仙奴第2）。當中阿仙奴靠死球入球的數目達到了驚人的18球，這讓他們遠遠領先聯賽中的其他球隊，再加上他們在生波中也有不俗威脅的自由式進攻，這對阿仙奴來說是相當好的事情，令他們能增加火力來尋找贏得比賽的方法。除此之外，死球的威脅之大，還顯示了他們作為一個團隊的身體質素有了多大的提升，自從韋拉、阿當斯和比堤等人以來，我們從未將這與阿仙奴連繫在一起。

然而，當阿仙奴擅於利用死球入球時，曼城同樣也擅長防守死球。這支3冠王擁有最嚴密的死球防守，今季僅失了兩個死球轉化的入球。當曼城踢出如此水銀瀉地的足球時，我們忘記了這支球隊的身體質素同樣是多麼強大。魯賓戴亞斯、艾簡治、尼敦阿基、洛迪卡斯簡迪，甚至艾寧夏蘭特等都在防守死球時在前柱準備就緒，就像我以往的隊友杜奧巴一樣，在需要他防守時也能表現得很好。

這場比賽將是一場戰鬥，最終可能會靠一些微小的事情例如死球等定勝負，就像我們上次在晏菲路時欣賞利物浦對曼城時看到的那樣。雖然阿仙奴今季擁有聯賽中最好的作客戰績，但曼城自2022年以來從未在主場落敗。我認為哥迪奧拿在這場比賽中會找到一點新的元素，來智勝他的徒弟阿迪達。曼城將會在這場天王山決戰小勝阿仙奴。