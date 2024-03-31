美臣蒙特開齋空歡喜　曼聯補時9分鐘遭逼和

周日(31日)凌晨英超出現戲劇性賽果，曼聯作客劣勢之下，戰至補時6分鐘，憑貴價「水貨」美臣蒙特射入加盟以來首個入波打開紀錄，但僅開心咗3分鐘，被賓福特逼和1比1，空歡喜一場。曼聯失分之後，已經落後第4位阿士東維拉11分，爭入前4奪取下屆歐聯入場券機會極之渺茫。

曼聯今仗對住護級球隊賓福特，竟然陷入捱打狀態，全場只有11次射門，反觀賓福特多達31次射門，並獲得14次角球，紅魔鬼得4次。賓福特上半場就有2次入波黃金機會，23分鐘艾雲東尼起腳中柱彈出，8分鐘之後，中場真卡佐真遜頭槌攻門中楣唔入。

換邊之後，賓福特仍然佔上風，艾雲東尼曾經射門入網，但因為越位被判無效，77分鐘麥比奧莫射門又中楣彈出。

曼聯避過多劫後，果然有後福，補時6分鐘，兩位後備上陣球員合作，卡斯米路斜傳畀美臣蒙特射入，呢位25歲英格蘭中場上年夏天以6,000萬鎊(約5.9億港元)由車路士加盟曼聯，並獲得「傳奇7號」球衣，但表現一直令人失望，並且因傷缺陣大部賽事，至今僅為紅魔鬼上陣14次。

美臣蒙特上年11月受傷後，直至上場英足盃對利物浦先至復出，估唔到傷愈後第2次披甲就入波。

當全世界以為曼聯可以全取3分嘅時候，賓福特喺補時9分鐘由中堅基斯杜化艾查射入扳平1比1。賓福特今仗形勢上佔有壓倒性優勢，包括81次喺曼聯禁區內觸球，成為2019年12月曼城之後，喺曼聯禁區內觸球次數最多嘅球隊，反觀曼聯只有16次喺賓福特禁區內觸球，難怪網民認為今場係賓福特痛失2分至真。