拜仁不敵多蒙特　杜曹宣布投降

周日(31日)凌晨德甲「國家打吡」，第2位拜仁慕尼黑主場0比2不敵多蒙特，加上榜首利華古遜贏波，雙方積分差距拉開至13分，加上僅剩下7輪聯賽，賽後拜仁教練杜曹宣布投降，認為球隊已經無法奪得今季聯賽冠軍，意味拜仁慕尼黑德甲11連冠走勢將會斷纜。

較早開波嘅利華古遜憑安特列治、柏德列舒希克比賽末段各入1球，主場以2比1反勝賀芬咸，逼使拜仁今仗更加非勝不可，但呢支傳統勁旅卻顯得毫無鬥心，全場只有2次射門中目標。

開賽10分鐘，多蒙特迅速由前鋒艾迪耶美射入打開紀錄，雖然拜仁之後創造唔少攻門，但都失之交臂，包括哈利卡尼頭頂腳踢都無功而還。

拜仁慕尼黑遲遲未能扳平，82分鐘再失1球，多蒙特右閘拉亞臣射成2比0，臨完場哈利卡尼曾經頂入，但經過VAR檢視後，證實佢越位在先，想破蛋都唔得，拜仁自2014年以來首次聯賽主場輸畀多蒙特，亦係近4季以來第2次聯賽主場冇波入。

賽後拜仁教練杜曹話：「恭喜利華古遜，我諗現時聯賽冠軍之爭已經結束。」拜仁慕尼黑今季已失落德超盃、德國盃，衞冕聯賽機會渺茫，歐聯成為球隊今季唯一爭標希望。