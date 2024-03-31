強大心臟　A米經歷九霄驚魂照贏波

AC米蘭周日(31日)凌晨意甲作客費倫天拿前，經歷九霄驚魂，球隊所乘坐嘅飛機，起飛之後發生故障，幸好全安折返，轉搭另一架機起行，球員並冇受事件影響，憑羅夫度斯卓克、拉菲爾利亞奧各入1球，以2比1擊敗費倫天拿。

雖然米蘭同佛羅倫斯兩地距離並唔遠，但A米為咗避開復活節塞車問題，決定改坐飛機，但卻遇上故障，導致比原定抵達時間遲超過2小時，可以話係因快得慢。不過，AC米蘭勝在王牌球星拉菲爾利亞奧狀態大勇，呢位葡萄牙翼鋒下半場初段，以美妙後腳傳波，由羅夫度斯卓克近門射入。

雖然費倫天拿好快由中場艾佛鄧肯勁射入網扳平，但拉菲爾利亞奧再次發威，個人表演長驅直進，推過門將泰拉施安奴之後，射入空門，協助AC米蘭取得聯賽4連勝，繼續排第2位，力追榜首國際米蘭。

至於第3位祖雲達斯頹勢未止，補時失守，作客0比1不敵拉素，近4場聯賽只有2和2負。值得一提，拉素今場由新帥杜陀首次領軍，呢位45歲克羅地亞名宿球員時代曾經效力祖記9年，今次倒戈都冇面畀，兩隊將於4月3日凌晨意大利盃4強首回合再次交鋒。