港超聯　均業北區火併大埔

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「中銀人壽香港超級聯賽」周日（31日）頭場，在北區運動場爆發「新界打吡」，均業北區主場與大埔正面交鋒。主隊派出柏度及葉卓文扼守後防，何振廷和羅曉聰負責派牌，支援羅港威攻堅；「綠戰士」方面，比迪高、馬卡雷拿及雷仙奴組成前線三叉戟，謝臣聯同羅振庭作中場屏障，陳肇鈞先列後備。（on.cc東網周日下午3時按次收費直播）

均業北區正選：

1 林駿杰 ［GK］

2 張俊軒

3 柏度

5 卡爾特納

6 葉卓文

9 羅港威

10 羅曉聰

11 肯迪

13 朱偉均

14 何振廷 ［C］

27 林樂勤

大埔正選：

94 謝家榮 ［GK］

6 羅振庭

7 馬卡雷拿

12 謝臣

14 馬高斯山度士

20 王顯琛

26 李家豪

33 加比爾 ［C］

70 比迪高

95 雷仙奴

99 鄭子森

均業北區後備：

16 張桂華 [GK]

19 湯振雄［GK］

8 伊泰路

17 周家樂

18 戴子軒

21 蘇啟浚

22 劉君正

33 蕭世充

47 王力威

73 黃偉國

94 韋健豪

99 陳浩嘉

大埔後備：

1 錢兆琛 ［GK］

41 林志基［GK］

3 潘子希

4 馮冠鳴

15 黃偉駿

16 陳肇鈞

25 張力行

27 黃祖心

31 翁煦濤

55 袁熙懃

77 郭縉諾

80 鍾偉強

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（31日）假北區運動場上演「新界打吡」，均業北區主場鬥大埔。北區上場賽和冠忠南區，展現出頑強鬥志，超過兩個月後再於地頭出擊，北區當然希望再踢爭氣波；休息近1個月的大埔，有主力前鋒盧卡斯停賽，且看「綠戰士」能否找到破門妙法。（on.cc東網周日下午3時按次收費直播）

均業北區上場聯賽領先兩球下，最終卻被南區逼和，痛失兩分。今場再遇另一實力份子大埔，主教練梁志榮希望球隊有所改善，並表示會繼續以搶分為目標：「全隊上下都想令佢哋失分，但真係要睇大家臨場發揮。我都提醒咗班球員，如果有機會領先，防守要再集中啲，同埋增加控球在腳時間。」不過北區今場人腳不整，上場領紅的韋法頓，連同累積5黃的馬圖斯，同樣只能作壁上觀，惟新晉港腳林樂勤已經歸隊。

上場復任正選兼攻入一球的羅港威，則稱自己剛傷愈，狀態並未十足，表現僅屬中規中矩。「港威」續指上場未能全取3分的確可惜，但認為球隊整體發揮不俗，相信今場有力與大埔周旋：「上場我哋進攻，已經回復季初簡單直接嘅踢法，製造咗唔少攻勢，只係把握唔到。但證明只要我哋保持鬥志，拼搏到最後一分鐘，係有能力威脅聯賽前列球隊。」

大埔上場以1比0擊敗東方後，有近1個月時間休整，主教練李志堅透露球隊期間曾與甲組球隊拍跳，以保持狀態。上月兩軍交手，大埔曾以5比0大勝均業北區，「堅Sir」指出當時對手有球員領紅，才導致出現大比數分差，認為比數未能反應對手真正實力。對於今場有主力前鋒盧卡斯停賽，「堅Sir」表示：「未有盧卡斯之前，我哋係贏得好辛苦，今場惟有試下用第2個方法。」

李家豪有機會與林樂勤正面交手，他指出要小心提防這位新晉大港腳：「佢踢法好多變化，技術好好又跑得快，可以落底之餘，遠射都需要提防。」在缺少射手盧卡斯情況下，李家豪就表示唯有靠死球戰術發圍：「始終我哋高大球員比較多，睇下會唔會攞到着數。」