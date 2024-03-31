港超聯　大埔反勝均業北區

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（31日）頭場，在北區運動場爆發「新界打吡」，均業北區主場與大埔正面交鋒。最終大埔憑加比爾、比迪高及雷仙奴各入1球，以3比1反勝對手，全取3分。

主隊派出柏度及葉卓文扼守後防，何振廷和羅曉聰負責派牌，支援羅港威攻堅；「綠戰士」方面，比迪高、馬卡雷拿及雷仙奴組成前線三叉戟，謝臣聯同羅振庭作中場屏障，陳肇鈞先列後備。

開賽初段，大埔嘗試反客為主，比迪高中路推順後起腳，僅未能命中目標。17分鐘，主隊角球攻勢，柏度頭槌攻門，朱偉均門前把皮球送入網窩，但VAR覆核後，確認入球無效。其後客隊有黃金機會，馬卡雷拿接應傳中後勁射，被林駿杰救出，雷仙奴面對空門頂高。其後比迪高橫傳，鄭子森左路勁射，林駿杰撲到再中楣彈出。

北區到40分鐘靠1次美妙組織先開紀錄，羅港威傳入禁區，肯迪回傳助攻朱偉鈞射成1比0。但大埔兩分鐘後，就憑加比爾接應角球頂入，助球隊追成1比1完半場。

大埔換邊不足1分鐘就有斬獲，馬卡雷拿搶贏葉卓文後傳中，比迪高起腳射成2比1。馬卡雷拿其後禁區內被林駿杰撲跌，起初球證直指12碼點，但VAR覆核後，指大埔球員越位在先，取消12碼。北區不斷壓上進攻，令後防暴露更多空位，最終雷仙奴85分鐘單刀射破林駿杰十指關，為大埔鎖定勝局贏3比1完場。