哥迪奧拿食住達叔　曼城強勢爆「廠」

英超激爆衝冠大戰，曼城主場硬撼阿仙奴。「藍月亮」落後對手1分，為重奪爭標主動權，主場出擊鬥志更盛，更何況主帥哥迪奧拿向來食住「徒弟」阿迪達，加上曼城近9場主場豪取8勝1和幾近無敵，爭標經驗亦勝一籌，主Ｗ值捧。（Now 621及611周日晚11時30分直播）

英超爭標3強鼎立，衞冕嘅曼城目前少阿仙奴同利物浦1分，若然今晚「6分波」贏唔到，嚟緊賽事壓力更大，所以佢哋今場一定當決賽咁踢，3分志在必得。艾寧夏蘭特及菲爾科頓等人極具侵略性，加上奇雲迪布尼以「養傷」為由，缺陣日前國際賽，「叉爆電」留力今晚，鋒力有保證。

「藍月亮」另一殺着當然係主帥哥迪奧拿，佢近8次喺英超面對昔日部下曼城助教阿迪達，哥帥取得7勝1負，唯一吞敗就係首循環作客輸0比1，返主場仲唔有仇報仇咩，加上曼城爭冠經驗遠較阿仙奴豐富，球員應付壓力同樣勝一籌。

阿仙奴近4場聯賽作客都贏波，但對手只係諾定咸森林、韋斯咸、般尼同錫菲聯，可以話未遇考驗。查實「兵工廠」今季聯賽作客麻麻，試過不敵紐卡素、阿士東維拉同富咸，對住主場惡氣十足嘅曼城，睇怕都要放低3分。

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