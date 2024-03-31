港超聯　巴科爾起孖！東方5比1大勝標準流浪

中銀人壽香港超級聯賽周日（31日）旺角大球場舉行，東方憑巴科爾梅開二度以5比1大勝標準流浪。

標準流浪上場擊敗晉峰終止5連敗走勢，今場有林遼太傷愈復出，加上聯同港隊的林𧗠廷國際賽後歸隊，雙雙正選披甲。東方上場大勝深水埗5比0後，今場亦有葉鴻輝、余在言等主力於國際賽後歸隊，陣容更加完整。

標準流浪開段主動搶攻，5分鐘先有伊巴謙左路窄位起腳被葉鴻輝救出，其後亦有劉智樂攻門斜出。東方頂住壓力，巴科爾左路博得罰球，余在言斬入禁區，並由中堅高素巴耶夫壓過伊巴謙頭槌頂入，助東方19分鐘領先1比0，他興奮地拿出印上子女照片的護脛慶祝。東方之後再有巴拉克施射，不過角度太正中被盧兆崎救到。

21分鐘，流浪的伊巴謙策動攻勢於右路傳中，林𧗠廷門前失機，錯失扳平機會。31分鐘流浪更有一次黃金機會，高素巴耶夫禁區內犯手球，劉智樂操刀主射12碼，惟射門被葉鴻輝救出。東方之後大打反擊，39分鐘，余在言前場逼搶成功，令門將盧兆崎出現失誤，巴科爾左腳笠入空門，射成2比0。上半場補時階段，東方再由余在言和黃皓雋 撕破對手防線，最後由巴科爾燙射得手，東方半場領先3比0。

流浪於56分鐘再有12碼機會，由神田夢實大腳抽入，追成1比3。惜後備上陣的陳耀祖踢跌巴科爾，累積兩黃一紅被逐離場，10人應戰的流浪即迎來東方猛烈攻勢。流浪門將盧兆崎尾段1分鐘內連環撲出巴科爾頭槌及馬高斯遠射。補時階段，東方再有余在言主射12碼抽入網角，加上吳宇曦其後施冷箭得手，東方最終以5比1大勝標準流浪。