夏蘭特門前失機　曼城悶和阿仙奴紅軍偷笑

後防傷兵滿營嘅曼城，周日晚英超爭標戰主場迎戰阿仙奴。雙方為爭標想贏又驚輸，踢來都綁手綁腳，全場接近隱形嘅艾寧夏蘭特，比賽末段離門3碼踢空氣，錯失全取3分機會，最終兩軍互交白卷，齊齊失分下益晒利物浦，紅軍以67分升上榜首，分別領先阿仙奴及曼城2分及3分。

曼城賽前傷兵滿營，除咗門將艾達臣摩拉斯、後衞基爾獲加因傷缺陣，另一有傷在身嘅守將史東斯亦只能先任後備，主帥哥迪奧拿將奇雲迪布尼稍稍移前，支援中鋒艾寧夏蘭特。

阿仙奴雖有加比爾馬天尼利因傷做住後備先，幸好有「耶穌仔」加比爾捷西斯則復出，夥拍夏維斯同布卡約沙卡攻堅。大家初段都穩打穩紮，阿仙奴先有「耶穌仔」近射僅僅斜出，曼城之後還以顏色，尼敦阿敦接應角球勁頂，門將大衞拉耶企啱位接實，冇耐尼敦阿基亦告受傷，由小將歷高利維斯入替，之後又係「耶穌仔」遠射斜出。上半場戰情膠着，曼城3射1中目標，阿仙奴4射1中，均未能造成入球，半場互無紀錄。

下半場阿仙奴稍稍控制戰局，沙卡仔右路接應馬田奧迪加特直線交入禁區，可惜加比爾捷西斯來遲一步，皮球掠門而過。60分鐘曼城換入基亞利殊及謝利美杜古，加強兩邊側擊，阿仙奴從65分鐘開始不停變陣，換入富安健洋及湯馬士柏迪加強防守，72分鐘後再以李安度杜沙特入替加比爾捷西斯及由加比爾馬天尼利頂替沙卡仔，希望喺曼城身上搵到着數。

不過危險鏡頭卻喺阿仙奴門前出現，83分鐘右路角球開出，加華度爾頂斜，今場幾乎隱形嘅艾寧夏蘭特，遠柱後上竟然離門3碼踢空氣，錯失大好贏波機會，最終雙方悶和0比0，利物浦領隊高普肯定笑晒口。