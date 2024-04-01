哥迪奧拿創恥辱紀錄　一項定律預示曼城衞冕失敗

曼城喺英超主場打和阿仙奴0比0，今季聯賽6次對前5位球隊，竟然未嘗一勝，王者氣勢蕩然無存，亦係領隊哥迪奧拿執教「藍月亮」以來首次錄得呢種「遇強即屈」尷尬數據。加上英超史上從未有球隊可以實現4連冠，已連續3季捧盃嘅曼城，恐怕注定衞冕失敗。

曼城今仗12次射門，僅1次中目標，各項賽事連續57場主場入波走勢斷纜，對於呢支以攻力強勁見稱嘅豪門，無疑係一次重大打擊。背後更暗藏一大隱憂，原來「藍月亮」今季聯賽對前5位球隊，都未贏過，包括對阿仙奴僅1和1負，兩循環對利物浦都打成1比1，作客0比1不敵阿士東維拉，主場打和熱刺3比3。換言之，6戰僅4和2負，曼城將於下輪英超主場對第4位阿士東維拉，隨時再有失分危機。

此外，英超存在「3連冠魔咒」，賽事1992/93年球季創立以來，從未有球隊可以獲得4連冠，由費格遜執教嘅曼聯，曾創下2次英超3連冠，其中2009/10年球季幾乎實現4連冠壯舉，但最終以1分之微，屈居車路士之下，獲得亞軍。強如費Sir創造嘅「紅魔王朝」都無法完成英超4連冠霸業，睇怕哥迪奧拿難以打破魔咒。