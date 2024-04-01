夏蘭特3鬥兵工廠0中龍　留名睇沙拿搶神射手

曼城前鋒艾寧夏蘭特今場英超對阿仙奴，踢到隱形，並離門3碼失機，間接導致球隊失分，呢位挪威國腳近3次對兵工廠，唔止全部食白果，更加連1次射中目標都冇。計晒球會及國際賽，艾寧夏蘭特近5次上陣都冇波入，腳風非常唔順，隨時被利物浦前鋒穆罕默德沙拿反超前搶走今季英超神射手殊榮。

艾寧夏蘭特上季英超上陣35場入36球，以大超班姿態成為神射手，今季聯賽目前踢24場入18球，僅領先穆罕默德沙拿2球，優勢已經唔明顯。夏蘭特入球數字下降，除咗因為受傷患問題影響之外，亦由於英超列強已掌握佢踢法，作出針對性部署，阿仙奴防線今仗成功凍結呢位神鋒，令佢上半場只有6次觸球機會及1次射門，即使下半場有4次射門，但都唔中目標。

事實上，艾寧夏蘭特以往對強隊，經常踢到隱形，包括上月對利物浦，都係食白果，神射手一哥位置愈來愈危，因為穆罕默德沙拿傷愈後已重拾射門鞋，上場英超對白禮頓又入1球，呢位埃及國腳該仗有12次射門，成為自2003/04球季，單場英超最多次射門嘅利物浦球員，可見佢爭神射手鬥心十足，有機會後來居上。