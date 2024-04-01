仙拿奪冠寫恐怖紀錄　升做世界2哥意國第1人

意大利新人王仙拿的霸氣停不了，周日（31日）在邁亞密網球公開賽輕取保加利亞名將迪米杜夫，首奪這項大師賽錦標，世界排名升做「二哥」，成為意大利第1人。

22歲的仙拿今季強勢彈起，自年初首奪澳網、捧走生涯首項大滿貫後氣勢凌人，保持今季21勝1負的紀錄闖入屬於ATP1000級賽事的邁亞密網賽，決賽面對近期回勇兼先後淘汰艾卡華斯及沙維列夫的迪米杜夫，仙拿的表現仍然甚具決心，並僅以1小時14分鐘，乾淨俐落地直落兩盤6比3、6比1獲勝，捧走今年個人第三個錦標，也是生涯第二個大師賽1000級的王座。

他賽後直言：「對自己的成績感到自豪，本周初在賽場上仍有點掙扎，我知道是很難辛，但愈打愈好，今天（決賽）表現真的很好，能夠控制局勢，絕對不易，但這兩周確實很美滿。」仙拿的新世界排名超越了西班牙小天王艾卡華斯升上第2位，創出個人新高，並成為首位意大利登上世界第2的意大利球手。

仙拿續稱：「活在當下！過去都是這樣，我只是努力提高，並享受這一刻。你永遠不知道這是否是最後一次，所以你必須享受這一天，現在新一篇章即將來到，就是展開紅土賽季，所以完全不同。」

至於32歲的迪米杜夫同樣在邁亞密展現高水平，他連續擊退三位TOP10球手，包括西班牙小天王艾卡華斯及德國名將沙華列夫，生涯第三次闖入大師賽決賽，而其世界排名亦會重返TOP10，位列第9。早前他終於打破了苦等6年的錦標荒，在布里斯班奪冠。