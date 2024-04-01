外流港將　香港打吡　茹子楠先輸一仗

隨着3月尾的國際賽期已經結束，第3輪中超賽事重燃戰火，多名外流港將亦有上陣。其中周日（31日）上演的「香港打吡」，「細佬」梁諾恆頂入今季開齋波，助浙江隊以2比1險勝有茹子楠踢足全場的梅州客家。

今輪中超5位外流港將之中，只有3人有份落場，焦點落在周日（31日）梅州客家主場迎戰浙江隊身上，兩名港隊後衞茹子楠、梁諾恆正面交鋒。最終「細佬」在74分鐘頂入致勝球，助浙江隊以2比1勝出，聯賽繼續保持不敗。賽後攻入今季首球的「細佬」，就期望能承接今場好表現，繼續努力：「可以攻入絕殺球當然好開心，上年身體狀況一直唔好不斷有傷，恢復得未夠好又再比賽，表現未去到自己預期，雖然冇去到亞洲盃，但感覺依家身體狀況好咗好多，希望呢場會係今個賽季嘅好開始。」

至於上周五（29日）由深圳新鵬城對滄州雄獅的獨腳戲，原本亦有機會上演「香港打吡」。但由於深圳射手安永佳、滄州左閘孫銘謙，上周二（26日）才代表港隊遠赴烏茲別克出戰世盃外，前者今場坐足全場，後者則在下半場才入替，結果兩隊踢成2比2。至於效力河南酒祖杜康、兩鬥烏茲別克同樣踢足的港隊中堅周緣德，繼續無緣上陣，球隊亦以1比3不敵上海海港。