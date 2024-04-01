洛迪高起孖 皇馬贏波創近27年最長不敗紀錄

周一(1日)凌晨西甲，皇家馬德里憑洛迪高高斯梅開二度，主場以2比0擊敗畢爾包，取得3連勝，教練安察洛堤領軍之下，「銀河艦隊」今季已保持連續24場聯賽不敗，創下球隊自1996/97年球季以來，單季最長聯賽不敗走勢，領先第2位巴塞隆拿8分，向冠軍又邁進一步。

洛迪高高斯早前國際熱身賽，為巴西射入1球打和西班牙3比3，今仗轉戰西甲又有波入，開賽8分鐘，呢位23歲前鋒喺禁區頂勁射入網打開紀錄。換邊之後，皇馬打反擊，祖迪比寧咸斜傳，洛迪高高斯由左路殺入禁區，再冷靜扣過對手之後射入，成為贏波大臣功。

至於比寧咸今季各項賽事已入20球及10次助攻，成為今季首位做出呢項壯舉嘅西甲球員。

皇馬仲有好消息，就係自上年8月中開始養傷嘅中堅艾達米列達奧今仗後備上陣，正式宣布復出，增添爭標本錢。

皇馬對上一次單季連續24場聯賽不敗係1996/97年球季，當年由卡比路執教，取得16勝8和，並奪得冠軍，教練安察洛堤今季以18勝6和，追平呢位意大利同胞嘅紀錄，以皇馬目前強勢，相信可以刷新紀錄。