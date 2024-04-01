拍住比素奪世冠　伊雲絲：花了22年終在電視直播贏決賽

應屆桌壇世界冠軍比素夥拍12屆女子世界冠軍伊雲絲，周日（31日）在曼徹斯特擊敗「小丑」沙比與英格蘭女將簡娜組合，奪得世界混合雙打錦標。

比素與伊雲絲這對「世界雙冠」組合在決賽以4比2獲勝，上季夥拍奧蘇里雲的伊雲絲錯過了決賽機會，然而今季更可嚐電視直播奪冠的滋味：「花了22年才在電視直播上贏得決賽，我知道比素一直帶着我，我已經打了很久，能夠捧走一座獎盃，並且與這些偉大的球員一起參賽，實在太美妙，我也很享受這裡觀眾的喝采。」

伊雲絲續稱：「參加這類大賽，並獲得女性應得的認可，以及獲這些頂級球員的支持，可以令女子桌球運動發展有更大幫助，希望未來還會有更多機會，我對未來仍充滿希望和信心。」

至於今季開季表現不穩的比素是首次參加雙打世錦賽，他賽後表示：「參加這場比賽是一個特別時刻，當我知道可以參與其中，就已很期待，我一直覺得自己有機會贏冠軍，因為我們是一支非常強大的組合。」

今屆世界桌球混合雙打錦標賽，四個組合先以循環形式爭逐，比素與伊雲絲以1勝1和1負力壓卓林普與泰國的上屆女子世界冠軍絲華柏龐(Baipat Siripaporn)，以次名出線闖入決賽，最後更力挫首名出線的沙比及簡娜奪冠，令沙比及簡娜連續兩年獲亞席。