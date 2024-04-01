勒邦占士轟9球3分平生涯紀錄　稱距退役不遠

湖人頭號球星「大帝」勒邦占士周一（1日）在對籃網的常規賽，轟入平生涯紀錄的9球3分，助球隊勝出，他賽後坦言自己職業生涯已進入倒數階段，不過暫時未決定確切退役時間。

湖人為保附加賽資格，接下來每場賽事不容有失，豈料是役與籃網交手，板櫈球員集體失常，合共僅得兩分進帳。幸好將於年尾渡過40歲生日的勒邦占士挺身而出，以超過76%的命中率狂轟40分，3分球更錄得10射9中，追平生涯最高紀錄，最終「紫金軍團」在「大帝」帶領下，以116：104擊敗籃網，繼續力壓同日贏波的勇士，位列西岸第9，加上位列西岸第11位的火箭不敵獨行俠，終止11連勝走勢，令湖人在附加賽席位爭奪戰中維持領先。

不過勒邦占士，賽後提到其職業生涯的時光所剩無幾，引發外界關注，他稱：「我已經在NBA征戰將近21年，雖然暫時仍不知道何時會正式完結職業生涯，但我肯定距離退役的一日不遠了。」

勒邦占士2003年以狀元身份加入NBA，先後效力騎士、熱火及湖人，獲獎無數，包括4座NBA總冠軍以及4次最有價值球員（MVP）。