張小倫宣告退役：我喺香港體育學院正式畢業

近年已淡出香港劍壇的「大師兄」張小倫，正式為20年的職業運動員生涯劃上句號，周一（1日）在個人社交平台上載了自拍片段，表示在「香港體育學院正式畢業」，並坦言20年的經歷是他「一筆寶貴的財富」，將會「踩過界」換另一種方式傳承香港運動員的精神。

一向喜歡搞笑的張小倫在今天愚人節帖上千字文及上載了自己以運動員身份在體院最後一天的片段；「1/4/2004-1/4/2024今日係一個特別嘅日子，愚人節快樂，今日亦都係我喺香港體育學院正式畢業嘅日子....」

他鼓勵大家堅持「追夢」：「追夢的人總是會被人嘲笑，但真正可笑的，往往是那些連追夢勇氣也沒有的人」。在劍壇奮鬥了20年的張小倫，經歷過喜悅與傷痛，他直言今天道別有點不捨，但慶幸自己找到一個適合自己嘅職業，「用20年堅持專心做一樣自己熱愛嘅工作，贏過、輸過，失落過、喊過、受傷過、放棄過、開心過....過程當中高低起伏或是驚天動地。這些種種都是我沉浸得到的人生歷練...」

今年已38歲的張小倫對於自己的運動生涯感到無憾，並感激多年來的隊友、教練、團隊及支持他的每一位，為香港劍擊隊「創造出無數亮麗的歷史成績」，踏上奧運舞台，贏得亞洲冠軍、全運會、亞運會及世界賽獎牌，「還見證劍擊隊第一面奧運金牌誕生，為香港寫下光輝一頁。」

張小倫自東京奧運後已逐漸淡出劍壇，卻在不同「劍道」上作新嘗試，擔任模特兒、主持清談節目等，而「大師兄」儘管在劍壇退役但揚言未退休，「我絕對是一個停不下來的人，於香港體育學院畢業後，我會繼續踩過界、繼續學習，亦希望透過自己的經歷和成就，換一種方式，再繼續將香港運動員那份堅毅不屈的精神傳承下去。」相信大家未來都可在不同「賽道」上，看到張小倫的另一面，並且祝願他在下半場的發展更精彩。

張小倫生涯威水史(只列焦點賽事)

2020年 世界盃開羅站團體賽 銅牌

2019年 世界盃聖彼得堡團體賽 銀牌

2018年 亞洲錦標賽 個人賽 金牌

2018年 亞洲錦標賽 團體賽 銀牌

2013年 東亞運動會 團體賽 金牌

2014年 仁川亞運會 團體賽 銅牌

2010年 廣州亞運會 團體賽 銅牌

2010年 廣州亞運會 個人賽 銀牌