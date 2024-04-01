苦等833日！前羽球世界冠軍駱建佑終破錦標荒

新加坡羽毛球名將駱建佑周日（31日）在BWF馬德里西班牙大師賽迎來833天的等待，於男單決賽與法國好手波波夫苦戰三局後獲勝，打破逾2年的錦標荒。

自2021年奪得世錦賽冠軍後，駱建佑一直陷入錦標荒，上一次在國際賽及BWF巡迴賽奪冠都在2021年，而當年世錦賽後一直與冠軍無緣，2022年印度公開賽、2023年南韓公開賽及2024年泰國公開賽均在決賽止步。

難怪賽後他第一句就吐了三個字：「Oh God,finally！」（天呀，終於！），是次被列為賽事男單二號種子的駱建佑，在決賽是以21比11、15比21及22比20險勝波波夫，贏得今季首冠，而值得一提是2021年世錦賽也是在西班牙舉行，這裡成為了他的福地；同時，在西班牙奪冠軍亦令其世界排名再攀升，超越了馬來西亞好手李梓嘉，成為世界第10。

他賽後坦言：「爭取奧運入場券的資格賽事還未結束，很開心贏得冠軍結束在歐洲之旅。」接下來，駱建佑將稍作休息，並將出戰4月9日於中國寧波舉行的亞洲羽毛球錦標賽。