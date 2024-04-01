祖高爾：樂見熱刺控波 韋斯咸玩偷襲

​​本周英超又即將上演一輪快車檔期，而韋斯咸對熱刺這場倫敦打吡我認為將是一場相當有趣的比賽。

在球場外兩隊的球迷相處尚算和睦，但在球場內這將是一場重要的比賽，皆因雙方都在力爭來季的歐洲賽入場券。

韋斯咸在過去的周末不敵紐卡素，遭受了巨大的打擊。雖然在聖占士公園輸球並不是什麼稀奇的事情，但他們領先3-1下被反勝為敗的方式絕對會讓領隊莫耶斯氣憤難平。然而，接下來的這場比賽來得那麼快，對他們來說也是最好的事情，因為沒有時間讓他們慢慢反思，而是需要在球場上立即反彈。

儘管輸掉了比賽，韋斯咸仍然是一支極其危險的球隊。查洛保雲的表現非常出色；古達斯是今季一大發現，而每次看到盧卡斯柏基達的表現也好像更上一層樓。隨著米查利安東尼奧的回歸，他們將尋求典型的穩守突擊並保持陣型緊密度，這點也是莫耶斯一向以來喜歡的風格。我預料他們會很高興讓熱刺控制皮球，並誘使他們試圖打破其低位防守。

我在現場觀看了上周六的比賽，我認為韋斯咸最大的問題出自他們的閘位球員。我認為他們在對付哈維班尼斯或安東尼哥頓時不夠主動，並給予了他們太多的空間推進。他們需要更好地處理這個問題，因為我們知道熱刺擁有像孫興民、占士麥迪臣和比蘭莊臣等出色的前場球員，他們在對陣盧頓的比賽中表現出色，喜歡在邊路接應皮球並從這些位置傷害對手。

熱刺並沒有延續他們季初的佳態，考慮到他們在比賽中總是很艱辛的樣子，但我仍然喜歡看他們的比賽。最近熱刺的表現有點飄忽，但一場勝仗隨可以讓他們反超阿士東維拉前入前4位置。

孫興民在上仗再次成為熱刺的英雄，在尾段攻入絕殺球，並在球會歷史最佳射手榜上排名第5。然而，對我來說，是後備入替的莊臣改變了賽果，甫換入不久便令對方擺烏龍追和，之後更助攻孫興民取得絕殺入球，而他更差點自己取得入球，可惜最後被我認為是自己見過最接近過白界但因天眼門線技術所推翻的入球。在他上場的 45 分鐘裡，他的踢法很直接也很活躍，並且是一個巨大的威脅，我希望看到他能因為上仗出色的表現而在今場獲得正選上陣的機會。

周六對盧頓的比賽完美地展示了熱刺如何擁有充份的球權、大量向前推進的進攻球員以及埋門的機會。韋斯咸將會有所準備，就像他們首循環在熱刺球場的比賽中所做的那樣般全力以赴保持陣型，並希望把握對手失誤而偷襲對手。那場比賽熱刺擁有75%的控球率和23次射門，但最後還是落敗。

我認為今場比賽的過程將會與首循環十分相似，而結果也會相差無幾，預測韋斯咸將會險勝。