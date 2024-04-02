A山入波　國際米蘭贏多4場即捧盃

周二(2日)凌晨意甲，榜首國際米蘭憑費達歷高迪馬高、阿歷斯山齊士各入1球，主場以2比0擊敗護級份子安玻里，拋離第2位AC米蘭14分，換言之國米只需要餘下8輪聯賽，再贏多4場，就可以穩奪冠軍。

兩隊實力有明顯距離，國際米蘭佔盡上風，開賽5分就打開紀錄，巴斯東尼斜傳入禁區，費達歷高迪馬高第一時間起腳射入。國米攻勢陸續有來，但馬古斯杜林近門失機，巴斯東尼個人突破射門，卻中柱彈出。安玻里由拉斯雲馬連遠射還以顏色，僅被國米門將奧達路托出底線。

換邊之後，國米仍然有唔少具威脅攻門，包括尼高路巴列拿射斜出界，戰至81分鐘，終於拉開紀錄，杜費斯右路傳中，僅後備上陣4分鐘嘅阿歷斯山齊士輕鬆射入空門，呢位35歲智利國腳近4次意甲上陣入2球，果然寶刀未老。

國米今季30場聯賽都有波入，追平祖雲達斯2013/14年球季創下嘅意甲最長連續入球紀錄，亦係今季歐洲5大聯賽唯一每場聯賽都有波入嘅球隊。另外，國米史上第2次單季首30場聯賽贏25場，對上1次係2006/07年球季，該季以大超班姿態奪冠。