48歲「體操媽媽」爭入奧運下月最後機會

現年48歲的「體操媽媽」卓蘇維迪娜，周一(1日)在土耳其舉行的世界盃安塔利亞站勇奪女子跳馬銀牌，然而這位曾參加8屆奧運會的體操傳奇，要爭取巴黎奧運入場券還未到手，並且僅餘一個機會。

卓蘇維迪娜曾為救活白血球兒子而奮戰的偉大故事，相信很多體育迷都耳熟能詳，然而隨着兒子病情已痊癒及長大，這位「體操媽媽」近年已為自己而戰，希望真正享受比賽。揚言要為自己出生國家烏茲別克而戰的卓蘇維迪娜，正努力爭取今夏巴黎奧運的參賽資格，期望可以紀錄性第9次亮相於這四年一屆的體育舞台，日前她在土耳其舉行的世界盃挑戰賽跳得銀牌，但可惜這個比賽成績不列入奧運資格賽。

然而這位曾於92年獲得全能項目團體金牌的名將，在上月初的巴庫世界盃只跳得第23名，難以爭取累積4站世界盃奧運資格的頭兩位，因此卓蘇維迪娜想再踏上奧運舞台，僅餘5月在其家鄉烏茲別克舉行的亞洲錦標賽，這是爭取巴黎奧運資格的最後機會，而她必須在全能比賽上，排名高於除了中國、日本及南韓以外的選手，才能獲入場券，而去年亞錦賽她在全能項目的成績只排16位，相信這對她是一個極大挑戰。

還有兩個月滿49歲的卓蘇維迪娜過去曾代表前蘇聯、德國及烏茲別克參加過8屆奧運會，並於1992年代表德國獲得團體金牌，以及2008年代表烏茲別克獲得跳馬銀牌。這位體操名將傳奇一生，其堅毅及決心影響世界，上屆東京奧運後宣告退役後，再次復出奮戰，期望她下月可以有出色表現，最終如願再踏上奧運舞台。