阿仙奴熱刺爭奪伊沙克　轉會費勢破1億鎊

根據英國《太陽報》爆料，英超「北倫敦雙雄」阿仙奴、熱刺計劃今夏增兵簽入正宗9號射手，不約而同睇中紐卡素前鋒阿歷山大伊沙克，估計呢位24歲瑞典國腳身價將飆升至1億鎊(約9.8億港元)。

紐卡素近年大肆增兵，導致虧損嚴重，預料今夏需要出售球員填數，以符合英超財政條例要求，據報般奴古馬雷斯、阿歷山大伊沙克同保治文其中一人，當中以阿歷山大伊沙克最搶手，阿仙奴、熱刺都想收購佢。

兵工廠隊內冇正中鋒可用，即使加比爾捷西斯身穿9號球衣，但其實佢比較擅長踢翼鋒，尼基迪亞不獲領隊阿迪達重用，甚至寧願用中場夏維斯擔任「假9」角色，都唔畀佢踢正選，所以阿迪達今夏首要工作係簽入正宗9號射手。

阿歷山大伊沙克身高1米92，步大力雄，今季英超上陣21場入14球，包括近8場聯賽入7球，成為「達叔」頭號收購目標。

至於熱刺上年夏天出售哈利卡尼後，一直物色新射手，同樣對阿歷山大伊沙克虎視眈眈。阿歷山大伊沙克2019年夏天由皇家蘇斯達轉投紐卡素，轉會費高達6,000萬鎊(約5.9億港元)，加上佢有出色表現，預料「喜鵲」起碼要收取1億鎊轉會費先至會放人。