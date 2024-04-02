香港7欖門票快售罄　迎疫情後首次爆滿

今年國際7人欖球賽將是最後一次在香港大球場上演。（Getty Images及公關圖片）

「國泰/滙豐香港國際七人欖球賽 2024」將於本周五（5日）起一連3日在香港大球場上演，今次比賽將是告別這個標誌性場館的最後探戈，下屆移師至新落成的啟德體育園舉行；大會周二(2日)公布賽事購票反應熱烈，目前已售出門票逾39500套，並僅餘不到500張，預計在未來24小時內，所有門票將悉數售罄。

欖總主席蒲敬思表示，今屆賽事別具意義，因為今年是標誌本賽事在香港大球場舉辦的30周年，將再度迎接數以千計的本地球迷及遊客，期待能迎來自疫情以來首次「全院滿座」。

大會指，今年可見賽事再度獲得國際旅客的關注，在來自英國、澳洲及斐濟球迷的強勁支持下，目前海外門票銷售量佔本届賽事門票總銷量逾4成，比正值疫情期間的2023年的23%及2022年的3%有顯著增長。

中國香港欖球總會今日亦宣佈，他們在社交媒體平台上的支持者總數已突破30萬，特別邀請中國光繪藝術家王思博（前中國欖球隊成員、前日本職業聯賽欖球員），以標誌性的香港大球場作為背景，利用光繪藝術創作以龍為主題的炫目作品，並由3位華將姚錦成、李卡度（兩人已入選Melrose銀劍賽）以及中國香港女子七人欖球隊成員李念殷一同參與創作。

此外，本届賽事的娛樂節目包羅萬有，陣容包括牙買加「雷鬼樂隊」The Wailers、美國殿堂樂隊Journey主音Arnel Pineda、前英格蘭國腳和愛爾蘭雄獅隊球星James Haskell，他退役後成為DJ，將重返香港大球場與眾同樂，而香港代表有「小巨肺」之稱的譚芷昀和新晉女團Lolly Talk；另外，來自台灣的人氣啦啦隊「樂天女孩」亦將派出八位成員首度現身，為比賽增添歡樂氣氛。