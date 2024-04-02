外流港將　演瑞甲地標戰　亞歷斯祖：想再入選港隊

早前外闖歐洲，加盟瑞典次級聯賽新升班球隊IK Oddevold的港將亞歷斯祖（Jojo），周日（31日）在首輪聯賽後備上陣，迎來其地標戰。賽後他認為自己狀態不俗，目標繼續進步，以在未來爭取再次入選港隊。

季中由大埔轉戰瑞甲IK Oddevold的亞歷斯祖 ，周日在首輪聯賽即完成地標戰，他在臨完場前後備入替，成功為球隊守住勝局，以2比1擊敗Trelleborgs FF開齋。賽後Jojo接受本報記者越洋訪問，承認感到十分開心：「踢地標戰感覺當然好好，自己嚟到瑞典練咗大約10個星期波，呢到訓練水平非常高，我覺得自己狀態弗爆，甚至比以往更好。」Jojo續指瑞甲踢法講求體能、技術，又注重戰術運用，與港超截然不同，但自己目前已經適應。

提到今季個人目標，慣常擔任左閘、左翼衞的Jojo，透露球隊這個位置還有兩名球員可以勝任，競爭極大，盼自己能夠繼續進步，爭取更多上陣機會。除此之外，這名25歲港將又表示希望再次入選大港腳：「老實講自己踢完亞運，同埋外流歐洲之後，近幾次國際賽連初選名單都入唔到，真係有啲唔開心，但我會繼續努力，因為幫港隊披甲係最高榮譽。」