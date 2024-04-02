倫敦打吡　熱刺作客曳讓唔起韋斯咸

英超周中快車上演倫敦打吡，韋斯咸主場迎戰熱刺。「錘仔幫」上輪作客紐卡素大好形勢下輸3比4，主要係調動失誤所致，並非球隊能力問題，相信返主場唔會再甩轆，熱刺作客並冇必勝把握，「讓球主客和」仲要讓波制唔過，寧捧讓球主勝。（Now 621及611周三凌晨3時15分直播）

韋斯咸今季成績唔差，歐霸盃打入8強，聯賽亦有機會爭取歐洲賽一席，雖然上場一度領先紐卡素3比1下反勝為敗，但都唔好睇輕佢哋，事實上球隊上場理應贏波，可惜領隊莫耶斯以為勝券在握下做錯決定，派咗加雲菲臘斯落場，呢位敗家中場上陣幾分鐘就輸12碼，跟手球隊再連番失陷結果輸3比4。

經過呢次教訓，相信莫耶斯會學精啲，唔會喺比賽中途亂換人，而事實上佢哋近期傷疲盡起，就連中場艾臣奧艾華利斯都停賽1場後復出，可以「夫添」出擊，加上主場成績有保證，近4次主場2勝2和，今場有分落袋唔難。

熱刺今季唔使打歐洲賽，所有盃賽亦已出局，可以專攻聯賽，同緊阿士東維拉爭奪前4位置，不過表現較飄忽，早前試過無緣無故輸畀狼隊同富咸，而且作客亦非佢哋所長，近5場作客僅得1勝，今場作客韋斯咸失分不足為奇，作客讓波捧對面。

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