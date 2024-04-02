新西蘭7欖與球迷互動兼派「飛機欖」

「香港國際七人欖球賽 2024」周五（5日)起一連3日於香港大球場舉行，衞冕球隊新西蘭男、女子七欖隊周二（2日）出席品牌活動，與球迷見面。

有「All Blacks」之稱的新西蘭七欖隊將於「香港國際七人欖球賽 2024」力爭衞冕，賽前男子隊東京奧運銀牌成員Dylan Collier、Moses Leo和Scott Curry，以及女子隊的東京奧運金牌成員Michaela Blyde、史上最多得分球員Tyla King和10年最佳球員Portia Woodman-Wickliffe出席品牌活動。

欖球是新西蘭的國民運動，即將第6次來港參賽的隊長Dylan Collier坦言，「穿起國家隊球衣就會好想贏，作為衞冕球隊，我們會擁抱壓力，相信過程，享受比賽，有信心再贏冠軍。」

前隊長Scott Curry亦期待最後一次於香港大球場比賽：「香港大球場歷史悠久，南看台氣氛好好，每次都好享受在這裡比賽。」眾將活動期間與本地小球員互動，教授基本控球技巧，又和香港球迷合照及送上香港小食「飛機欖」，28歲女將Michaela Blyde寄語年輕球員「dream big」（勇於追夢）：「記住你的初心，享受做運動的過程。」

新西蘭男子隊位於B組，與英國、阿根廷、美國同組；女子隊則與法國、巴西及英國同處A組。