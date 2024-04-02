祖雲達斯愈踢愈沉　細盤有着「素」

意大利盃4強首回合，祖雲達斯先於主場鬥拉素。雙方啱啱喺上場聯賽交鋒，結果由新帥杜陀領軍嘅拉素小勝1比0，士氣及信心無疑勝一籌，反觀祖記愈踢愈沉，即使有地利亦難言勝算，加上首回合亦唔需要谷盡，拉素近4場意盃全開2球或以下，首選入球細。（周三凌晨3時開賽）

祖記近況不濟，已經4場不勝，並且連續兩場冇波入，兩大箭頭費達歷高基艾沙及摩斯堅恩腳頭無靈，就算杜辛華荷域停完賽可以復出，恐怕孤掌難鳴，想攻破拉素大門唔係咁易，何況佢哋要提防客軍反擊，一旦唔小心喺主場輸波，次回合作客就更難翻身，相信今晚都係穩陣行先。

拉素方面前主帥沙利上月辭職後，會方請嚟杜陀執教，呢位45歲克羅地亞名宿球員時代效力過今仗對手祖雲達斯9年，對呢支意甲豪門底蘊瞭如指掌。杜陀上場首次領軍，立即協助拉素主場以1比0擊敗「老婦人」，近6場首次冇失波。杜陀踢後衞出身，加上曾於意大利球壇打滾多年，深明防守之道，首回合必以不敗為前提，但求全身而退，次回合返主場再搏過，今晚必定縮後嚟踢，細盤值追。

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